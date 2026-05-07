TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが6日に更新され、主要キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで9日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、女性のイラスト。肩にかかる長さの髪を頭頂で一部束ねているのが特徴的で、赤いパーカを着てポシェットを袈裟懸けに