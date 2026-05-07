三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（37）が7日、Xを更新。新プロフィル画像を公開し、話題となっている。岩田は「#新しいプロフィール画像」とテンプレート投稿を行い、真っ黒の画像を公開した。このポストに対し「え私の真っ黒なんだけど？私だけ？？？何？」「え私の真っ黒なんだけど？私だけ？？？何？」「まっくろ！！なにが！！くる！！」などと書き込まれていた。