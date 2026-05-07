エンタテインメント施設「コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ」にて、2026年5月29日（金）より、「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」をリバイバル上映することが発表された。ナレーションは、サカナクションのボーカル・山口一郎が担当する。「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」は、光学式プラネタリウム「Infinium Σ（インフィニウム シグマ）」の魅力を最大限に生かした作品。