全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のタイ料理店『アムリタ食堂』です。常夏の国タイのローカルスイーツをホカホカで食す！入店すると「ここはタイ？」と錯覚しそうな明るい挨拶に思わず笑顔に。創業24年の歴史がありながら、常に挑戦を続ける名店だ。ご飯メニューやお酒だけでなく、カフェタイムはデザートも色々。温かい湯気とともにココナッツ香る「カノムトゥ