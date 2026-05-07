熊本県八代市役所＝2月熊本県八代市の市役所新庁舎建設工事を巡り、受注業者側から現金6千万円を受け取ったとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は7日、あっせん収賄の疑いで、同市議の成松由紀夫容疑者（54）と、元市議の松浦輝幸容疑者（84）ら計3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、3人は共謀し、2016年〜19年6月ごろ、準大手ゼネコン前田建設工業の社員らから依頼を受け、新庁舎建設工事