熊本県八代市の市庁舎建設工事を巡り、警視庁などにあっせん収賄容疑で逮捕された市議の成松由紀夫容疑者（54）らが、受注業者側から現金6千万円を受け取った疑いがあることが7日、捜査関係者への取材で分かった。