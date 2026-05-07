日本時間5日の試合前には大谷翔平選手と、アストロズ・今井達也投手が談笑する様子が見られました。打撃不振にあえぐ大谷選手は、今季2度目となる屋外での打撃練習を実施。ロハス選手と共に早出特訓に励むと、6日の先発登板へ向けてマウンドの感触を確かめました。その後、再び投球練習のためブルペンへ向かおうとしたところで、アストロズの今井達也投手がグラウンドに登場。大谷選手は今井投手と挨拶を交わし、1分ほど立ち話を行