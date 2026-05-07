俳優・田中圭が、7月31日より開始する鈴木おさむの書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』で主演を務めることが明らかになった。2024年に放送作家を引退した鈴木による完全新作で、田中と鈴木のコンビとしては、2021年の『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの再始動となる。本作は、主演を田中圭が務め、共演には実力派俳優の矢崎広を迎える。かつてヒットを飛ばしたものの、今は落ちぶれてしまったミュージシャンの兄