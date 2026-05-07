９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵメンバーのＭＩＩＨＩ（２１）が７日までに自身のインスタグラムを更新。２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ＝１８）との初対面を振り返り、喜びのコメントをつづった。ＮｉｚｉＵは、６日放送の日本テレビ系音楽特番「音楽の祭典歌の感謝祭」で中井と初対面。ＮｉｚｉＵの大ファンで、特にＮＩＩＨＩ推しを公言する