俳優ビョン・ウソクの実姉が、オンライン上で大きな注目を集めている。最近、韓国の各種オンラインコミュニティでは、ビョン・ウソクの姉の写真が拡散され話題となった。特に、ビョン・ウソクによく似た目鼻立ちや雰囲気が注目を集めている。【画像】ビョン・ウソク、“そっくり”な美人実姉ネットユーザーからは、「女性版ビョン・ウソク」「顔がそっくり」「AIで性別だけ変えたみたい」「えくぼまで同じ」「遺伝子強すぎる」など