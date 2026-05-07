2026-2027シーズンのAFCクラブ競技会に出場する韓国勢のチームが確定した。【注目】堕ちたアジアの盟主…KリーグがJリーグに突きつけられた残酷な現実アジアサッカー連盟（AFC）は4月29日、執行委員会を通じて2026-2027シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）本大会の参加規模を従来の24チームから32チームに拡大し、AFCクラブ大会ランキングに基づく国別の出場枠再分配方式を最終確定した。今回の改編により、Kリーグ