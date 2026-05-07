BTSのJINが、日本の音楽チャートでソロアーティストとしての影響力を証明している。韓国の音楽売上集計・分析アカウント「KOREAN SALES」は5月2日、JINがBillboard Japan「アーティスト100（Artist 100）」に70週連続ランクインを記録していると発表した。【話題】JIN、コンサート後の神対応「ARMYのおかげで幸せ」この記録は、歴代のK-POPソロアーティストの中でも指折りのロングラン記録となる。（写真提供＝OSEN）JINJINの活躍