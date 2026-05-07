関東や愛知県、大阪府などを中心に565店舗を展開する「ローソンストア100」は、5月13日から「デカ盛りチャレンジ」を開催する。第1弾・第2弾の2週に分け、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開。弁当、おにぎり、パン、デザートなど計12商品を“デカ盛りサイズ”で販売する。ローソン、ナチュラルローソンでは取り扱わない。数量限定のため、なくなり次第終了となる。ローソンストア100〈「デカ盛りチャレンジ」が今