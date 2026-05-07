普段何の気なしに接していた男友達が急にキラキラ輝いて見え始め、新たな恋の予感に心をときめかす女性は多いようです。では、どのようなことがきっかけで男友達が彼氏候補にノミネートされるのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に「『ただの男友達』が急にかっこよく見える瞬間９パターン」を紹介します。【１】「お前ってこうだよな」など自分のことを分かってくれていると感じたとき「私のことそんな