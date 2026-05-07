シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが７日、第１８回ベストマザー賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。長男（６）、次男（５）、３男（９か月）と３児の母。受賞理由として、音楽活動と子育てとのギャップがありつつも自然体で愛情にあふれていることや、ＳＮＳでの子育てに関する発信が挙げられた。「この賞を胸を張って受賞できることが誇らしい」とほほ笑み、「日々３人の息子に、このあふれる愛をどう伝える