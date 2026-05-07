【大鳳 春の暁に鳳歌うVer.】 2027年1月 再販予定 価格：38,280円 アルターは、フィギュア「大鳳 春の暁に鳳歌うVer.」を2027年1月に再販する。価格は38,280円。 本製品は、スマホゲーム『アズールレーン』より、「大鳳」が着せ替え「春の暁に鳳歌う」を纏った姿で1/7スケールフィギュア化したもの。2024年4月に発売した商品の再販品となる。