元サッカー日本女子代表の鮫島彩さんが７日、第１８回ベストマザー賞のスポーツ部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。鮫島さんは白のツイード素材のベストとベージュのズボンを合わせた爽やかなスタイルで登場した。２５年６月、結婚と出産を電撃発表し、大きな反響を呼んだ。長男は１歳を迎え「この年に体幹ってしっかりしているんだって驚かされるほど。おむつ替えの時も体のどの部分をおさえたら体勢をキープでき