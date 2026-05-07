資料高松空港 高松空港旅客ターミナルビルで23日、ランバイクの大会が開催されます。 屋上展望デッキに特設会場を設け、2歳から6歳まで5つのクラスに分けて各30人ずつがレースを行います。 ランバイクは「ペダルのない自転車」で、バランス感覚や体幹を養う幼児向けスポーツとして注目が高まっています。主催する株式会社河内小学校（三豊市）は「勝ち負けだけでなく、挑戦する楽しさを感じてほしい