【MODEROID 宇宙の騎士テッカマン】 5月8日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 宇宙の騎士テッカマン」を5月8日12時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品はTVアニメ「宇宙の騎士テッカマン」より主人公・南城二が変身する「テッカマン」をMODEROIDシリーズで立体化したもの。劇中の騎士のようなアーマーデザインが