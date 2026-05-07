元サッカー日本女子代表の鮫島彩さんが７日、第１８回ベストマザー賞のスポーツ部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。受賞は授賞式を持って情報解禁だったため「スポーツマンシップにのっとって、夫も知らないです。帰ったらサプライズ的に伝えたいと思います。今日は子どもの面倒を母がしてくれているので、母にだけ伝えました」と笑った。２５年に結婚と出産を電撃発表し、長男は１歳を迎えた。「（他の）受賞者の