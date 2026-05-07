立憲民主党の蓮舫参院議員が７日、都内で行われた第１８回ベストマザー賞の授賞式に出席した。同賞の第３回受賞者で、一般社団法人日本マザーズ協会特別顧問を務める蓮舫氏は白スーツ姿で登場。受賞者のスピーチを聞き、「今年も素晴らしい方々がベストマザー賞を受賞された。心にしみいる言葉でした」と話した。蓮舫の双子の長男と長女は現在２９歳。「娘が入籍して、まもなく結婚式と披露宴。まさか新婦の母にさせてもらえる