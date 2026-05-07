女優の相武紗季が７日、第１８回ベストマザー賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。１６年に結婚、翌年に長男（８）を出産。２０年に長女（５）が生まれ、現在は２児の母。受賞理由は、仕事と子育ての両立や、それに対する自身のしっかりとした考えを発信していることが挙げられた。盾とブーケを受け取ると、「このような素晴らしい賞をいただけて光栄です」とほほえんだ。スピーチでは「お声がけいただいた時、『私