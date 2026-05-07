◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）は３バーディー、１ボギーの７０をマークし、暫定３位と好スタートを切った。難コースで２アンダーをマーク。「最後までいいラウンドができた」と明るい表情で初日のプレーを振り返った。風の穏やかな午前７時２０分に１０番からスタート