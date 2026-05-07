ゴールデンウイーク最終日の6日、各地の空港や駅では、Uターンラッシュで混雑が続きました。新宿のバスターミナルでは、深夜にかけ、「新たな混雑」が始まりました。とある利用者が“過酷な帰路”を選んだ理由とは？【写真を見る】靴を盗まれ…バスターミナルで荷物整理の旅行客GW最終日 夜行バス混雑続く「帰ったらシャワー浴びてすぐ仕事」ゴールデンウィーク最終日となった6日もUターンラッシュは各地で発生していました。