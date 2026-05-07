連休明け７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前営業日の１日の終値と比べ３５００円超上昇して取引時間中の最高値を更新し、初めて６万３０００円を超えた。米イランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅下落したことが好感されている。前日までの米株式市場で、人工知能（ＡＩ）や半導体関連企業が好決算を発表し、日本企業の業績向上への期待が高まったことも、相場上昇を支えている。