◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日茨城・茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦が開幕し、第1ラウンドが行われた。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）は5バーディー、3ボギー、1ダブルボギーのイーブンパー72で回った。ホールアウト時点で14位につけている。出入りの激しい初日になった。佐久間は「忙しいゴルフをしていたんだと思う」と冗談めかしてから「ショ