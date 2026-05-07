“チェイサー級”の全長4.7m以下サイズトヨタのタイ法人は2026年3月6日、現地生産するコンパクトセダン「カローラアルティス」の改良モデルを発表しました。デザインや装備を見直した実用的なアップデートとなっており、公開直後からユーザーの間でも関心が高まっています。【画像】これがトヨタ“新”「カローラ“セダン”」です！ 画像で見る（77枚）カローラアルティスは、日本のカローラと同じくTNGA（トヨタ・ニュー・