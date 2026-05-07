札幌市の豊平川で2026年4月30日に見つかった男性の遺体について、警察は札幌市北区に住む26歳の中国籍の男性と判明したと発表しました。札幌市白石区米里の豊平川で4月30日午後2時半すぎ、付近を散歩していた人が、川の中州にうつぶせの状態で倒れている遺体を見つけ、警察に通報しました。遺体は死後数週間経過していて、一部が腐敗していました。警察によりますと、その後の調べで、遺体は札幌市北区に住む中国籍の男性（26）で