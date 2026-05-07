青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は今季の「アクサレディスin宮崎」で優勝した永峰咲希の練習を拝見した。【連続写真】並べてみると分かりやすい！再現性の高いシンプルなスイングを見て学ぶ◇「アクサレディス」で今季初、通算4勝目を挙げた31歳の永峰咲希。昨季は「資生堂・JALレディス」で5年