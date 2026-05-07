＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、ツアー未勝利の33歳・福山恵梨が4アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】普段は見られない…ルーキーの裏方体験1打差2位に19歳ルーキーの松原柊亜。2打差3位タイに藤田さいき、荒木優奈、永井花奈、アマチュ