6日夜遅く、新潟市中央区の市有形文化財にも指定されている古町愛宕神社で火事があり近くの住宅や事務所などを焼きました。この火事で90代女性が逃げる際に転倒し、ケガをしました。 6日午後11時45分頃、新潟市中央区古町通り2番町の古町愛宕神社で「愛宕神社が燃えている」と近くに住む人が通報しました。 火は約4時間半後に消し止められましたが、神社の本殿が全焼したほか近くの住宅や事務所を焼きました。 この火事で近く