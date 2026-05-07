タレント眞鍋かをり（45）が7日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。6日、福島県郡山市の磐越道上り線で起きたマイクロバスの死亡事故で、事故を起こして自身も負傷した運転手について、首をかしげた。この事故では、北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込み、同部の部員1人が死亡、計26人が重軽