タレントのベッキー（42）が4日配信のABEMA「MAD5」にゲスト出演。“ほぼタダみたいな仕事”を暴露する場面があった。この日は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」を放送した。この企画にベッキーは「ゲストにベッキーを呼べばいいだけであって、頼んでないのに二代目探すのはちょっと失礼…」と苦言を呈した。これに野性爆弾・くっきー！は「ベッキーさんは最近ちょっと忙しくなっているので、ギャラが高な