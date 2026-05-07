続編の登場人物と思われるイラストが連日投稿されているTBS系日曜劇場「VIVANT」の公式SNSに7日、第1シーズンから登場している「ジャミーン」のイラストがアップされた。善悪を判断できる不思議な少女で、7月から放送の続編では本間さえが新たにジャミーン役を務めることが発表されている。インスタグラムやXには「元気になってよかったよ〜」「成長したジャミーンに会いたい」などのコメントが寄せられた。同番組アカウントでは9