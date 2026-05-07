新開発の「トングレール」について説明するJR東海の三輪昌弘さん＝4月、東京都品川区JR東海が、東海道新幹線の進路を切り替えるポイントに使う新しい「トングレール」を開発した。摩耗しにくくして寿命を伸ばせるのが特徴で、保守作業の負担と経費を削減できる。他社の脱線事故を契機に、部署をまたいで技術開発を検討する体制を整え、研究を進めてきた。2029年度以降に本格導入するという。トングレールは通常、レールの分岐