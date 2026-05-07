テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。ゴールデンウィークは「早く終わってほしかった」と明かした。ゴールデンウィーク最終日ということから「今回のゴールデンウィークは早く終わってほしかったです」と告白。「何でかっていうと、休みはうれしい。テレビの仕事は別にゴールデンウィークだから暦が変わるわけじゃな