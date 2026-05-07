「第18回ベストマザー賞2026」が7日、都内で行われた。スポーツ部門で選出された元サッカー女子日本代表なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）は「最高のお母さんになれるように、サッカー普及活動等の仕事と育児の両立を支えてくださる周りの方々への感謝を忘れずに、仕事にも我が子にも全力で向き合っていきたいと思います」と喜びを語った。1歳の長男の母親で、「この年でこんなに体幹がしっかりしているんだ…と驚かされるほど