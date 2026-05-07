前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）らが出演し、話題となっているABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の最終回が7日、配信される。時間は通常より遅い午後10時38分で、終了は翌8日深夜0時28分となっている。通常回の放送尺は1時間弱だったことから、放送時間は約1時間増の1時間50分となった。当初は通常通り午後10時配信開始だったが、この日までに番組公式サイトが更新されていた。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋