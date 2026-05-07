2026年4月より各配信プラットフォームで放送がスタートしたTVアニメ『ドロヘドロ Season2』。本作に登場する楽曲「人間どもよ」が、5月7日（木）0時より各音楽配信サービスで配信を開始した。歌唱を担当したのは、4人組ラウドロック・アイドルグループPassCodeのメンバーで、多彩なシャウトとデスボイスを操る有馬えみり。劇中で悪魔・ハルが作詞・作曲したという設定の楽曲を、持ち前のデスボイスで熱唱している。【写真を見る】