アメリカ・カリフォルニア州で、2026年7月1日から無人の自動運転車による交通違反を取り締まる新しい仕組みが始まります。対象になるのはWaymoなどの自動運転車メーカーや運用企業で、警察官が車両の違反行為を確認した場合、従来の交通違反切符に相当する「自動運転車不遵守通知」を発行できるようになります。Waymos, robotaxis can now be ticketed by California police. But how? - Los Angeles Timeshttps://www.latimes.com