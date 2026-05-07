上田竜也が主演する舞台『リプリー』が、5月6日開幕。初日前会見＆公開ゲネプロが行われ、上田らキャストが意気込みを述べた。【写真】上田竜也、木村了、川上麻衣子、鶴見辰吾らが出演！舞台『リプリー』ゲネプロの様子本作は、1960年公開されたアラン・ドロン主演映画『太陽がいっぱい』（原題『Purple Noon／Plein Soleil』）の原作であるパトリシア・ハイスミスの小説『リプリー』を舞台化。演出家・宮田慶子の新演出に