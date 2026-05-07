緑茶とレモネードが同時に楽しめる！新感覚ドリンクを試してみた 暖かい日が増え、日差しが気になり始めた今の季節には、爽やかな冷たいドリンクが飲みたくなりますよね。 そこで今回は、「グリーンティーレモネード」のレシピをクックパッドニュース編集部スタッフが実際に試してみました。自宅で手軽に作れる、これからの時期にぴったりな新感覚ドリンクです。 【材料】（1人分） 緑茶…100ccレモンの絞り汁…大さじ1ガム