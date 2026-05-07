元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）のスポーツ部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇。育児に奮闘しているエピソードを披露した。【集合ショット】華やか…花束を持って笑顔を見せる相武紗季ら受賞者鮫島は、1歳の息子がおむつ替えの時に体勢をキープする姿に、「こんなに体幹がしっかりしてるんだと驚かされるほど、パワフルに育っています」と笑顔で