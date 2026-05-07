歌手の加藤ミリヤ（37）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）の音楽部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇。ベストマザー賞を受賞した思いを語った。【全身ショット】さすがです…美デコルテ全開の衣装で登場した加藤ミリヤ3児の母であり、ベストマザー賞受賞には「まさか私が母としてこのような賞をいただける日が来るとは思っていなくて、とても驚いています。3人の息子との日々は、愛おし