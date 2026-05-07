右ふくらはぎ痛からの復帰を目指すソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手（27）が7日、筑後市内のファーム施設でリハビリ練習を行った。打撃練習では目安としていた球数を打った後に、自ら「More」と“おかわり”を求める場面もあった。キャッチボールやノックでの守備練習など計1時間半ほど汗を流し、室内練習場を後にした。ニカラグア代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の敗退後、3月14日にチ