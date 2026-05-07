歌手の伍代夏子（64）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。青森県下北半島の別荘で過ごしていることを報告していた伍代は、夫で歌手・俳優の杉良太郎（81）と愛犬たちとオフを満喫する“自然体”な夫婦ショットを披露した。【写真】「ラブラブですね」「幸せなご一家で楽しそう」青森の別荘で過ごす“家族ショット”を披露した伍代夏子伍代は「下北で迎える、端午の節句 今日はとても良いお天気です。我が家の男子たちは