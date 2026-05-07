JRAは7日、3日に行われた天皇賞・春（京都芝3200メートル）のレーティング（暫定値）を発表し、1着クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）は117ポンドとなった。2着ヴェルテンベルク（牡6＝宮本）は116ポンド、3着アドマイヤテラ（牡5＝友道）は115ポンド、4着アクアヴァーナル（牝5＝四位）は111ポンドで牝馬は4ポンド加算されて実質115ポンド、5着ヘデントール（牡5＝木村）は114ポンドとなっている。クロワデュノールは一昨年ホ