ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの最新ショットを公開した。大谷は足元にすがりつくデコピンの愛くるしい写真を投稿。久々の帰宅でご主人を待ちわびていたデコピンが潤んだ目でカメラを見つめている。SNS上では「わっ大谷さん、インストに久しぶりにデコちゃん載せてくれた」「大谷翔平目線のデコピンちゃんですね」「久しぶりのデコピン。