【ジャギのぐい呑み】 5月8日10時 発売予定 価格：9,900円 【拡大画像へ】 キャステムは、マンガ「北斗の拳」に登場する「ジャギ」のヘルメットをぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」を5月8日10時より発売する。価格は9,900円 本製品は、「精密鋳造技術（ロストワックス製法）」にてステンレスで製作。ジャギのヘルメットの特徴的な造形を活かしつつ、酒器として使いやす