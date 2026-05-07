5月7日（現地時間6日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、サンアントニオ・スパーズがホームのフロスト・バンク・センターでミネソタ・ティンバーウルブズとの第2戦に臨んだ。 ホームで連敗を避けたいスパーズは、第1クォーターからディフェンスで主導権を握ることに成功。前半をわずか35失点に抑えると、ビクタ}